Ученые: Развитые мышцы способствуют выработке новых иммунных клеток

16.06.2020, 19:30, Разное

Немецкие исследователи провели исследование, подтвердившее, что развитые мышцы способствуют выработке иммунных клеток, помогающих бороться с вирусами. Для выявления связи между ослаблением функций Т-клеток и снижением массы тела эксперты использовали грызунов, зараженных острым вирусным инфекционным заболеванием.

Немецкие исследователи провели исследование, подтвердившее, что развитые мышцы способствуют выработке иммунных клеток, помогающих бороться с вирусами. Для выявления связи между ослаблением функций Т-клеток и снижением массы тела эксперты использовали грызунов, зараженных острым вирусным инфекционным заболеванием.

Благодаря развитой скелетной мускулатуре действие иммунной системы может усиливаться. При потере работоспособности Т-лимфоцитов, противостоящих инфекциям, клетки-предшественники способны выполнять все функции Т-лимфоцитов, мигрируя из мышц. Такой процесс позволяет иммунитету противодействовать вирусам на протяжении долгого времени, – пояснила Цзинся У, представляющая Германский центр исследований рака.

Многие опасные инфекционные и онкологические заболевания ведут к серьезной потере веса у больных, из-за чего иммунитет также становится слабее и менее активнее. Это может быть вызвано нарушением клеток иммунной системы – Т-лимфоцитов, защищающих от патогенов организм.

Грызуны, которые были заражены лимфоцитарным хориоменингитом (острая зооантропонозная инфекция, вызванная ареновирусом), имеющие большую мышечную массу оказались более выносливыми, по сравнению с мышами, чья мускулатура была слабее. Во время хронического заболевания мышечные клетки животных выделяли интерлейкин-15, ответственный за регуляцию и выработку Т-лимфоцитов.