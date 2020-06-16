Сон во время карантина: дольше, регулярнее, но не такой качественный

16.06.2020, 19:29, Разное



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Жизнь на карантине может приводить к неожиданным изменениям со стороны сна. О них рассказывают два исследования, опубликованные в Current Biology.

Обе научные работы показали, что у людей, которые не должны ездить на работу и ходить в школу, менее выражен «социальный джетлаг». Этот термин описывает отличие между временем отхода ко сну и пробуждением в рабочие дни и на выходных. Ученые предполагали, что это изменение приведет к улучшению качества сна, но результаты исследований не совсем оправдали их ожидания.

В первом исследовании, которое провели ученые из Базельского университета, участвовали 435 жителей Германии, Австрии и Швейцарии. Ученые собирали данные онлайн, участников опрашивали по поводу количества и качества сна в течение шести недель – с 23 марта по 26 апреля 2020 года. 85% участников продолжали работать удаленно во время карантина.

Увеличение продолжительности сна составляло до 50 минут по сравнению с показателями до карантина у 75% участников исследования. В то же время, опрошенные считали, что их качество сна стало немного хуже, чем раньше. Ученые ожидали улучшения именно от этого показателя в связи с уменьшением «социального джетлага».

В другом исследовании принимали участие 139 американских студентов. Его провели ученые из Колорадского университета. Продолжительность сна участников на карантине увеличилась на 24-30 минут. До начала карантина рекомендуемые 7 часов сна получали 84% студентов, после – 92%. Среди главных выводов ученые называют возможность влиять на плохие привычки студентов, связанные со сном.

Доктор Кристина Блуме (Christine Blume), автор европейского исследования, указывает, что с ухудшением качества сна можно бороться при помощи физической активности на свежем воздухе.