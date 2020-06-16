Мнение: Россия при подъёме океана на 50 метров, датские насыпные острова и плавающие ветряки

16.06.2020, 19:20, Разное

1. На заглавной карте показано, что будет с Россией при повышении уровня Мирового Океана на 50 метров. Конечно, в ближайшие пару десятилетий про столь высокий подъём говорить нет смысла, это фантастика. Тем не менее уровень моря постепенно повышается из-за глобального потепления, и теоретически подъём на десятки метров вполне возможен (уже бывал):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/chto-budet-s-rossiei-i-ssha-esli-uroven-okeana-podnimetsia-na-50-metrov-5ece505888140b31eb815a5f

Ученые рассчитали, что за последние 30 лет долю в 42% в повышение уровня моря внесло тепловое расширение воды, 21% таяние ледников, 15% таяние льдов Гренландии, 8% – таяние льдов Антарктиды. Уровень моря повышается постоянно, но скорость этого увеличивается, особенно в XXI веке. За последние 20000 лет (с момента последнего глобального оледенения) уровень океана вырос как минимум на 125 метров. <…>

Многие ученые и исследователи отмечают, что если все ледники мира растают, то уровень воды может подняться на 50-60 метров.

Специальный сервис, основанный на Google Картах и данных о высоте над уровнем моря позволяет посмотреть, как изменится мир, если уровень Мирового океана повысится или понизится на определенное количество метров. С помощью сервиса floodmap это можно смоделировать.

Как видно, если ледники растают, у Петербурга и других приморских городов будут серьёзные проблемы. Большинство городов внутри страны не пострадают. В азиатской части России, вероятно, несколько потеплеет климат из-за большого моря на месте половины Западной Сибири. Нефть и газ станет проще вывозить морем, а месторождения, вероятно, начнут медленно пополняться за счёт морской органики.

Впрочем, полагаю, даже в худших сценариях на таяние ледников Гренландии и Антарктиды понадобятся многие тысячи лет, так что время на подготовку у нас ещё есть.

2. В Дании, где ветряная энергетика занимает почти половину всех энергомощностей страны, уже негде больше размещать ветрогенераторы. На земле вблизи домов – нельзя, в море на мелководье тоже уже не хватает места, да и обслуживать такие ветряки дороже. Однако датчане всё-таки нашли выход:

https://lenta.ru/news/2020/05/21/ecofriendly/

Дания собралась построить два гигантских искусственных острова и разместить на них ветровые электростанции в рамках своей программы по борьбе с изменениями климата. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на климатический план королевства.

Острова построят в Северном и Балтийском морях. По словам министра по вопросам климата, энергетики и строительства Дании Дана Йоргенсена (Dan Jørgensen), стоимость проекта в миллиардах датских крон будет трехзначной. Сейчас 100 миллиардов крон соответствуют 14,7 миллиарда долларов.

Это лишний раз напоминает об ограниченности возможностей зелёной энергетики. Она не только довольно затратная и зависимая от погоды, но и требует немалые площади для её размещения (так, чтобы она не мешала людям жить).

3. Вокруг Японии глубокие моря, мелководья там немного, островов особенно не насыпешь (отчасти поэтому японцы так страдают из-за навсегда потерянных ими Южных Курил). Тем не менее, там тоже нашли, где размещать ветряки:

Японская компания по добыче сжиженного природного газа (СПГ) Tokyo Gas Co инвестировала более 22 миллионов долларов в развитие ветрогенераторов на плавающей платформе. Об этом сообщает Bloomberg. <…>

Ветровые электростанции позволяют наиболее эффективным способом производить возобновляемую энергию, они пользуются спросом в Японии, Китае и США. Однако участки моря с большой глубиной препятствуют строительству обычных шельфовых электростанций. Разработка плавающих ветрогенераторов позволяет решить эту проблему.

Тем временем Россия готова поставлять в Японию своё новое изобретение – плавучие АЭС. Если японцы полностью закроют свою собственную атомную энергетику, а плавающие ветряки не оправдают всех надежд, мы будем готовы обеспечить японскую экономику энергией.