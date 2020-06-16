 

Домой к директору ФБК Жданову за объяснениями “без всяких причин” пришел полицейский

16.06.2020, 19:20, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПолицейский пришел домой к директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и потребовал дать объяснение, не уточнив причины визита.  

“Спрашиваю, с чем пришел. Говорит, что время такое, сами понимаете, из главка спустили указание взять объяснение, не планирую ли беспорядки, живу ли дома мирной и спокойной жизнью, хожу ли под царем и Богом (ладно, последнее не спрашивал)”, – написал Жданов на своей странице в фейсбуке. 

Жданов сообщил, что отказался отвечать на вопросы, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Согласно ей, никто не обязан свидетельствовать против самого себя.

Ранее на Жданова как на директора ФБК возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК). Суд требовал от него удалить фильм о Дмитрии Медведеве “Он вам не Димон” с ютуб-канала политика Алексея Навального. Жданов утверждает, что у него нет технической возможности это сделать. 

В начале марта семьям Жданова и Навального заблокировали все банковские счета и карточки. Навальный считает, что эти действия властей связаны с уголовным делом об отмывании, которое было возбуждено против Фонда борьбы с коррупцией в августе 2019 года. По версии следствия, сотрудники фонда якобы получили на свои счета крупную сумму средств, которые были приобретены “преступным путем”. Счета организации, счета нескольких региональных штабов и личные счета некоторых сотрудников были заблокированы. 

Фонд борьбы с коррупцией был создан оппозиционным политиком Алексеем Навальным в 2011 году и является некоммерческой организацией. Фонд объединяет все проекты Навального и занимается расследованиями случаев коррупции российских чиновников и руководителей госкомпаний. Власти внесли фонд в реестр “иностранных агентов” из-за “попыток влияния на органы госвласти”, а также иностранное финансирование. ФБК оспаривает эти постановления в судах и считает преследования политическими. 

 



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