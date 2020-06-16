Дженнифер Гарнер рассказала, почему ее семья теперь гуляет только в компании кота

16.06.2020, 19:18, Разное

В процессе воспитания детей порой приходится сталкиваться с самыми неожиданными ситуациями. А когда в обычные условия жизни вмешивается вирус COVID-19 и глобальная пандемия, подобных неожиданностей становится еще больше. Об этом на личном опыте убедилась и актриса Дженнифер Гарнер, когда одна из ее дочерей от брака с Беном Аффлеком, наотрез отказалась выходить из дома во время карантина. Единственное, что помогло заставить девочку все-таки выйти на прогулку – их кот, который как раз особого расположения к ежедневному моциону до этого не демонстрировал.

Об этом неожиданном спутнике и довольно странном условии дочки рассказала несколько часов назад сама Гарнер. Актриса появилась на шоу Эллен ДеДженерес, которая и спросила ее о том, почему на последних папарацционных снимках актрисы присутствует неизменный пушистый +1 в коляске. И тайное стало явным.

Одна из моих дочек просто против прогулок, и нам пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить ее из дома. Я спросила ее: “Что нам сделать, чтобы ты все-таки вышла?” И она ответила: “Я хочу, чтобы рядом со мной был кот”. И потому мы заказали коляску для животного. А теперь у него даже есть поводок. Конечно, иногда по его мордочке можно подумать, что он говорит “И зачем я здесь?”. Но думаю, что в целом ему нравится бывать на свежем воздухе.

Дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека Вайолет. И кот.Остается порадоваться, что дочь актрисы не захотела взять с собой на прогулку рыбок или любого другого менее мобильного питомца.

Напомним, вместе со своим бывшим мужем Беном Аффлеком Дженнифер Гарнер воспитывает троих детей: 14-летнюю Вайолет, 11-летнюю Серафину и 8-летнего Сэмюэла. По-видимому, нежелание одной из девочек покидать дом без кота сейчас проявляется уже не так явно: еще в мае Бен брал детей на прогулку со своей девушкой Аной де Армас, и компанию им составляли лишь собаки и никого из семейства кошачьих.

Дженнифер Гарнер (сзади) с детьми и подругами – и котом – на майской прогулке Дженнифер на шоу Эллен ДеДженерес

Накануне того, как СМИ стало известно о новом романе Бена Аффлека с актрисой Аной де Армас, он дал откровенное интервью о прошлой жизни, назвав расставание с Дженнифер Гарнер “главной ошибкой своей жизни”. Теперь инсайдеры издания In Touch Weekly приводят новые слова актера о том, что его бывшая “заслуживает счастья больше, чем кто-либо другой”. Якобы Бен полностью поддерживает Дженнифер в ее личной жизни и желает ей счастья с нынешним возлюбленным – бизнесменом Джоном Миллером. Отношения с ним актриса строит около двух лет, но держит их подальше от глаз общественности.