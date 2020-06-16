 

Зеленский решил засудить художника

16.06.2020, 19:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на художника и телеведущего канала «Прямой» Сергея Пояркова в связи с угрозами в свой адрес, заседание по делу назначено на 30 июня.

Это следует из материалов суда, информирует «Страна».

Зеленский является потерпевшим, Поярков обвиняемым, дело будет рассмотрено 30 июня в 13.30.

Оскорбления и угрозы в адрес Зеленского прозвучали от Пояркова в эфире телеканала «Прямой», художник оскорблял не только президента, но и его отца, информирует RNS.

Поярков также присоединился к митингу на Майдане в Киеве, который был посвящен первому году президентства Зеленского. Художник надел шутовскую шапку, попытался спародировать речь главы государства.

В январе Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначал внеплановую проверку телеканала «Прямой» из-за жалобы на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял Зеленского. Вероятнее всего, речь идет о выпуске программы «Поярков News» от 27 декабря 2019 года, где ведущий обзывал и Зеленского, и его отца.

В феврале 2019 года Поярков, говоря о Зеленском, заявил, что политики, которые не принимали участие в митингах в 2014 года, не имеют морального права выдвигаться на президентские выборы.



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