 

Лавров заявил о необходимости разобраться с отказом Японии от ПРО Aegis

16.06.2020, 19:16, Новости дня

Россия намерена сначала прояснить ситуацию с отказом Японии от американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, прежде чем определиться со своими дальнейшими шагами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Конкретных решений о том, что происходит с системой противоракетной обороны, которую Япония закупает или планировала закупать у США, мы не видели», – передает слова Лаврова ТАСС.

Он добавил, что при обсуждении мирного договора Москва обращает внимание Токио на риски и угрозы для России, возникающие из-за военно-политического союза Японии и США.

«Но, повторю еще раз, мы хотим прояснить ситуацию, прежде чем определять, нужны ли какие-то шаги с нашей стороны или нет», – подчеркнул Лавров.

Военный эксперт Виктор Мураховский в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Япония может отказаться от ПРО США из-за России.

До этого японские СМИ объяснили, почему Токио решил остановить выполнение плана размещения американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.



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