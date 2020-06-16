“Осталось пристроить Рудковскую”: получившего новую работу Плющенко высмеяли на Первом канале

16.06.2020, 19:10, Разное

В минувшее воскресенье, 14 июня, стало известно о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России. Знаменитый фигурист будет готовить национальную команду к предстоящим Олимпийским играм. Заниматься со своими подопечными он будет в Центре спортивной подготовки.

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал новость в новом выпуске своей вечерней передачи. “Как сказал Гном Гномыч (сын Плющенко и Рудковской. – Прим.ред.), осталось пристроить мать и можно перевести дух”, – пошутил шоумен, намекая на строгие методы воспитания звездных родителей.

Ранее о новой должности фигуриста высказалась заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Она призвала поклонников спорта набраться терпения. По словам специалиста, результаты работы Плющенко проявятся лишь через некоторое время.

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 10 Июн 2020 в 10:14 PDT

Напомним, муж продюсера Яны Рудковской объявил о завершении карьеры в 2017 году. У Евгения Плющенко есть спортивная академия, где под его руководством тренируются фигуристки Александра Трусова, Виктория Жилина, Софья Титова и другие.