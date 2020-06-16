 

СМИ рассказали о страхе ливийских боевиков перед ЧВК “Вагнера”

16.06.2020, 19:10, Разное

Сирийские террористы, переброшенные Анкарой для защиты джихадистов от сил Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, убеждены, что именно ЧВК стала ключевым фактором успешного наступления ЛНА на Триполи, находящийся под контролем террористов из организаций “Братья-Мусульмане” и “Аль-Каида” (обе запрещены в России). Источники издания отметили, что боевиков окутывает непередаваемый ужас, стоит им лишь услышать о ЧВК.

Сирийский наемник рассказал о низком духе сил триполитанского режима. По его словам, целый отряд сирийских террористов хотел дезертировать, узнав, что их планируют отправить сражаться с “вагнеровцами”.

“Мы очень боялись русских из-за их снайперской меткости. Они чрезвычайно умело используют артиллерию”, – признался он.

Согласно версии The Independent, силы ЛНА начали нести поражения после того, как поле сражения по каким-то причинам покинули добровольцы ЧВК “Вагнера”. Сирийские наемники в беседе с журналистами издания подчеркнули, что это сильно повлияло на моральный дух бойцов Хафтара, ведь за две последующие недели они потеряли ряд важных городов, сообщает “Российский диалог”.

До сих присутствие частной военной копании “Вагнера”, как и других “русских” в североафриканском государстве не доказано. Кроме того, командование ЛНА категорически отрицает слова об участии РФ в операциях по освобождению Триполи от террористов, а так называемые доказательства присутствия добровольцев в Ливии – это набор фейков, тиражируемый в Сети ПНС и Турцией.

Напомним, что ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о том, как ливийские боевики пытались шантажировать Россию. После того как российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Триполи, Правительство национального согласия Ливии предложило Москве сделку: в обмен на пленников изменить свою позицию относительно кризиса в североафриканской стране.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Шеф-повар элитного ресторана в Брюсселе во время пандемии коронавируса кормит бездомных

07.06 / Как выбрать хорошую черешню: эксперты дали ценные рекомендации

15.04 / Свежая подборка фотографий призраков

23.05 / Мнение: Бразильские “рекорды”

19.04 / Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили православных христиан с Пасхой

07.05 / В Geekbench появились результаты тестов нового смартфона Meizu 17

16.04 / Замуровали, вирусы!

04.06 / Мнение: Рука Кремля

13.06 / «Он просто офигенский»: Татьяна Брухунова продемонстрировала приобретенный за 15 тысяч рублей плащ от Burberry

11.04 / Официального реселлера Xiaomi в России могут признать банкротом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска