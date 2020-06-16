Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса древнюю пирамиду

16.06.2020, 19:09, Разное

Уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обнаружил на поверхности Марса необычную структуру. Виртуальный археолог утверждает, что на планете расположена древняя пирамида, указывающая на признаки жизни.

Рассматривая снимки Красной планеты специалист заметил два больших каменных объекта, напоминающих головы. Перед одним из загадочных предметов Скотт Уоринг смог разглядеть пирамиду, которая отличалась четырьмя идеально сбалансированными сторонами. Возможно, одна из сторон выявленного объекта погружена в песок и поэтому располагается под поверхностью.

Исследователь утверждает, что у каменных лиц контуры являются весьма примитивными. На одном видны два уха и нечто, похожее на шлем. По мнению виртуального археолога, изваяния, найденные на Марсе чем-то напоминают статуи египетских фараонов и Сфинкса.