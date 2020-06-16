Шредер объяснил невозможность изоляции России

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16.06.2020, 19:08, Новости дня

Германия и Европа должны быть заинтересованы в добрососедских отношениях с Россией ради обеспечения безопасности на континенте, сообщил во вторник экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«Мир и безопасность на европейском континенте будут в долгосрочной перспективе только совместно с Россией, а не без нее», – передает ТАСС его слова.

Бывший глава правительства также отметил, что добрососедские отношения с Россией имеют для Германии «экзистенциальную важность» и это связано далеко не только с энергетической и в целом экономической политикой. По его словам, сотрудничество с Россией отвечает «национальным интересам Германии, которые идентичны интересам Евросоюза».

Кроме того, Шредер ответил на вопрос о том, нужно ли Группе семи вновь расширяться за счет России. Так, он ответил, что «разумеется, всегда есть смысл работать в форматах, которые включают в себя тех, кто нужен для решения политических вопросов», а также назвал «неверным допущением» мысль о том, что «можно изолировать страну, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладающую правом вето».

Напомним, американский лидер Дональд Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом заявив о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия РФ в саммите, а Франция и Германия призвали решать этот вопрос вместе.



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