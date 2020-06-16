Миллера переизбрали председателем совета директоров «Газпром нефти»

16.06.2020, 19:08, Новости дня

Глава Газпрома Алексей Миллер переизбран председателем совета директоров компании «Газпром нефть» («дочка» Газпрома, в структуру которой входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России).

«Избрать председателем совета директоров «Газпром нефть» Миллера Алексея Борисовича», – цитирует ТАСС сообщение компании.

11 июня акционеры «Газпром нефти» также переизбрали совет директоров, в него вошли 13 человек. Помимо Миллера, в нем числятся глава «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор «ФК «Зенит» Александр Медведев, члены правления Газпрома Геннадий Сухов, Сергей Кузнец, Елена Михайлова, Сергей Меньшиков, зампреды правления холдинга Виталий Маркелов, Фамил Садыгов, первый заместитель юридического гендиректора «Газпром экспорт» Михаил Середа, гендиреткор «Русхимальянс» Кирилл Селезнев, первый замглавы департамента «Газпром» Владимир Алисов и Валерий Сердюков.

Основные виды деятельности «Газпром нефти» – разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.