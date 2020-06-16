Порошенко будет на заседании суда по избранию меры пресечения, несмотря на похороны отца – адвокат

16.06.2020, 19:05, Новости дня

Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко будет присутствовать на заседании Печерского районного суда Киева 18 июня, несмотря на то, что на этот день назначены похороны его отца Алексея Порошенко. Об этом 16 июня на брифинге рассказал адвокат политика Илья Новиков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

18 июня суд должен избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание назначено на 15.15.

“Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны проходят на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде – это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный”, – сказал Новиков.

Председательствовать на заседании будет судья Сергей Вовк. Адвокат напомнил, что именно этот судья в 2012 году вынес обвинительный приговор бывшему министру внутренних дел и экс-генпрокурору Юрию Луценко.

“Про судью Вовка существует циркулирующее в среде юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Лично нас некоторые события из биографии судьи Вовка склоняют к тому, что это мнение обосновано. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались освободить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предварительным ходатайствам Государственного бюро расследований в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось распределено на судью Вовка, ожидаемо”, – сказал адвокат.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от “Европейской солидарности”.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Госбюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой. Позже генпрокурор сообщила, что подозрение политику отправили почтой.

Сторона обвинения будет ходатайствовать в суде о взятии Порошенко под стражу.

Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко первым замглавы Службы военной разведки издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила “Украинская правда”, после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.