 

“Никакой “зрады”, просто жизнь”. Еще один нардеп заявила о сложении мандата

16.06.2020, 19:05, Новости дня

Народный депутат от “Батьківщини” Ольга Белькова планирует сложить депутатский мандат.

Первым об этом со ссылкой на источники в аппарате парламента сообщило издание “Главком”. Позже сама Белькова подтвердила информацию “Украинской правде”.

“Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой “зрады”, просто жизнь”, – сказала парламентарий.

Белькова была избрана в парламент по списку “Батьківщини”, она была №17.

После сложения ею мандата в парламент должен зайти Сергей Евтушок – №25 в списке. Он был депутатом в предыдущем созыве Рады, входил во фракцию “Батьківщина”. В 2010–2014 годах Евтушок был мэром города Сарны Ровенской области.

Белькова – депутат Верховной Рады трех последних созывов. В парламенте VII созыва она входила во фракцию УДАР, в парламенте VIII – во фракцию Блока Петра Порошенко.

Сейчас фракция “Батьківщина” состоит из 24 депутатов.

Белькова стала вторым народным депутатом, который за последнюю неделю объявил о намерении сложить мандат. 11 июня соответствующее заявление зарегистрировал народный депутат от “Голоса” Святослав Вакарчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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