Названо условие разрыва цепочки передачи коронавируса

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16.06.2020, 18:53, Новости дня

Гарантированно прервет цепочку передачи коронавируса наличие иммунитета к нему у более чем 45% населения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

«Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что нельзя говорить о совсем бессимптомном заражении коронавирусной инфекцией.

«Под симптомами чаще всего понимают клинику, напоминающую острые респираторные заболевания, поражение легких. Но мы видим, что при коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов скомпрометированных, имеющих хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении», – сказал Мурашко.

Министр также заявил, что полное снятие ограничений по коронавирусу возможно в феврале 2021 года.

За последние сутки в РФ выявлено 8248 новых случаев коронавируса.



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