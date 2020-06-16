Импортный расизм

16.06.2020, 18:53, Разное

Пользователи Twitter пытались защищать водителя Яндекс.Такси, отказавшегося везти чернокожего студента.

В Twitter в течение последних дней идёт кампания в защиту водителя такси, который отказался везти пассажира родом из Конго. После того, как Яндекс.Такси отключил водителя от сервиса за «хамство и расизм», возмущённые этим пользователи Twitter запустили хештег #ЯндексКуколд. Другие пользователи, напротив, стали критиковать хештег и обвинять организаторов кампании в расизме.

8 июня паблик ВКонтакте «Подслушано Брянск» опубликовал ролик, в котором неизвестный водитель «Яндекс.Такси» отказывается везти темнокожего студента по имени Рой Ибонга. Рой прямо спрашивает водителя: «Вы расист, да?», на что водитель отвечает «Конечно, да». Видеоролик стал инфоповодом в СМИ Брянска, после чего на новость обратила внимание «Медиазона». 9 июня в Яндекс.Такси заявили, что «связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения» и отключили водителя от сервиса.

Хештег c критикой Яндекс.Такси запустил в Twitter правый активист Кирилл Каминец (под ником @Fatalist_Rus), главный редактор националистического ресурса «Вандея». Он заявил, что Яндекс.Такси «ущемляет права русских водителей и отказывает им в праве выбирать клиентов». «Почему какие-то внутренние американские фишки типа "расизма" определяют ваше поведение?» – написал Каминец.

Хештег #ЯндексКуколд поддержали и другие пользователи. Некоторые объяснили свое возмущение тем, что студент, по их мнению, был «без маски», курил, вел себя вызывающе и «провоцировал» водителя, поэтому водитель отказал ему в поездке обоснованно. Пользователь под ником @rolocaust призвал пользователей ставить Яндекс.Такси минимальные оценки в магазинах App Store (рейтинг 4.9) и Google Play (рейтинг 4.4).

Несколько пользователей указали на «откровенную угрозу в адрес водителя» со стороны друзей студента Ибонги, которые «угрожают сжечь автомобиль уволенного таксиста» (речь идёт о комментарии в аккаунте Роя в Instagram). Отдельные посты сопровождались хештегом #RussianLivesMatter и резко критиковали водителей-мигрантов. На сайте Change.org появилась петиция с требованием вернуть водителя на работу (вечером 11 июня была удалена в связи с Нарушениями принципов сообщества).

У хештега появились и критики, гораздо менее многочисленные. Некоторые пользователи назвали хештег «вакханалией», а запустивших его пользователей – «замкнутыми в своей дремучести». Степан Бальмонд, журналист «Forbes.Live», так прокомментировал ситуацию в своём Twitter:

«Наши сограждане с флажками РФ увидели очередное истребление белых и русских».

Мы попытались взять комментарии у защитников уволенного водителя. Кирилл Каминец, как и создатели петиции, отказались отвечать на вопросы «Новой». Они пояснили, что «предпочитают не общаться с журналистами» и попросили все вопросы по теме «перенаправить Андрею Афанасьеву с канала Царьград». После нескольких попыток получить комментарий от разных лиц на странице пользователя @CuDipodcast, продвигающего хештег, появился предупредительный твит, советующий читателям не общаться с журналистами.

Правозащитник Александр Верховский отмечает, что в РФ всегда была определённая нетерпимость или подозрительность к чернокожим. Однако критика Яндекс.Такси связана не столько с самой нетерпимостью, сколько с реакцией на движение #BlackLivesMatter в Америке. «На это движение много негативной реакции, и [россиянам] эту негативную реакцию некуда адресовать. Если же так случилось, по совпадению, что в это время наш родной Яндекс уволил человека за расистскую реплику, то Яндексу это возмущение и достаётся. Движение в Twitter не говорит о том, что население РФ поражено массовой нетерпимостью к чернокожим, – на них многим россиянам, как показывают многочисленные социологические опросы, всё равно. А вот реакция на излишнюю толерантность и политкорректность – очень популярная тема в России.

Казалось бы, мы не страдаем излишней политкорректностью, но почему-то многие люди это близко к сердцу принимают – пожалуй, непропорционально реальному положению дел».

Культуролог Оксана Мороз считает, что появление хештега не стоит считать демонстрацией участия российских жителей в битве за или против современной толерантности к расизму, которая ассоциируется со противостоянием лозунгов #BlackLivesMatter и #AllLivesMatter. «Скорее это свидетельство того, что все мы живём в пузырях фильтров и среди информационного шума, актуализировавшего в последнее время проблематику расизма. При том, что в РФ отсутствует повседневная проблематизация расизма (а ксенофобия так вообще в виде бытовых стереотипов очень распространена), вся эта дискуссия – скорее просто голоса в информационном шуме, неосознаваемое «поддакивание» повестке. И, конечно, на это клишированное отношение к «чужакам» накладывается общая нервозность и тревожность, связанная как с коронакризисом, так и с экономическими трудностями».

На момент публикации Яндекс.Такси никак не отреагировала на критику в свой адрес. «Новая газета» обращалась в пресс-службу Яндекс.Такси с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получила ответа.

По мнению Александра Верховенского, это несложно объяснить. «Уволили они [Яндекс.Такси] сотрудника, потому что он грубо нарушил правила. Никто не запрещает таксисту быть расистом, это его личное дело, но проявлять это на работе он не должен. Увольнение за нарушение правил – это простая, почти механическая реакция. А комментировать хотя бы сравнительно массовую кампанию недовольства самим сервисом – себе вредить. Никакая большая сервисная компания не хочет массово конфликтовать с клиентами. Гораздо проще помолчать и подождать, пока всё это уляжется». Оксана Мороз полагает, что молчание Яндекс.Такси связано с привилегированным положением компании по отношению к аудитории: «Они монополисты, даже массовое возмущение аудитории никак не сказывается на их положении. Так что аудитория может думать, что публичные высказывания имеют какое-то значение, но для Яндекса публика, клиенты – не субъекты, за счёт лояльности которых компания существует».

Самое интересное в этой ситуации – то, как часть российского общества перенимает американский расизм по отношению к чернокожим, исторически, казалось бы, РФ не присущий. Продвигающие хештег пользователи сами указывают на то, что расизм – это «историческая вина англосаксов перед неграми», а «у славянских стран никогда не было африканских колоний, черного рабовладения и сегрегации», поэтому расизм к «русскому народу не применим».

«Интериоризированный расизм, судя по всему, не считается свидетельством оправдания преступления против человечества, – комментирует ситуацию Оксана Мороз. – И аудитория кейса, и сам таксист готовы придумывать любые оправдания для своей нетерпимости, в том числе соглашаться на статус расистов.

Кстати, и интериоризированный расизм, и бытовая ксенофобия – это во многом отсутствие эмпатии, привычки предпринимать попытки, чтобы понять другого»

Варвара Пикулева,

специально для «Новой»