В Петербурге водитель и пассажир напали на полицейского
16.06.2020, 18:48, Новости дня
В Петербурге водитель и пассажир иномарки напали на полицейского, одного из подозреваемых задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ночь на 16 мая 2020 года на территории Александровского парка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes. Водитель и пассажир иномарки отказались предъявлять документы, и на предложение полицейских проследовать в отдел полиции для установления личности отреагировали агрессивно, напав на полицейских», – сказал собеседник РИА «Новости».
22-летний пассажир иномарки задержан, водитель смог скрыться на автомобиле. Правоохранители ведут розыск второго нападавшего.
Другой громкий случай произошел накануне в Москве. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте. Пострадали двое полицейских, в настоящее время им оказывается помощь. Одного из правоохранителей во вторник прооперировали.
Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.
Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что стрелком якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля. Также на допрос вызвали родственников подозреваемого.
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