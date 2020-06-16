 

В Петербурге водитель и пассажир напали на полицейского

16.06.2020, 18:48, Новости дня

В Петербурге водитель и пассажир иномарки напали на полицейского, одного из подозреваемых задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ночь на 16 мая 2020 года на территории Александровского парка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes. Водитель и пассажир иномарки отказались предъявлять документы, и на предложение полицейских проследовать в отдел полиции для установления личности отреагировали агрессивно, напав на полицейских», – сказал собеседник РИА «Новости».

22-летний пассажир иномарки задержан, водитель смог скрыться на автомобиле. Правоохранители ведут розыск второго нападавшего.

Другой громкий случай произошел накануне в Москве. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте. Пострадали двое полицейских, в настоящее время им оказывается помощь. Одного из правоохранителей во вторник прооперировали.

Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что стрелком якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля. Также на допрос вызвали родственников подозреваемого.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Грузия заявила о готовности производить штурмовики Су-25

07.05 / Путин предложил переориентировать простаивающий транспорт с международного на внутренний рынок

13.05 / Схрон с гранатами и взрывчаткой обнаружили в лесу во Владивостоке

21.04 / Дана оценка устойчивости работы Рунета в условиях коронавируса

13.05 / Польский бизнесмен – без сезонных рабочих с Украины Польшу ждёт катастрофа

10.04 / Медведев не исключил, что «удаленка» станет нормой занятости

21.05 / Подразделениям ДНР дан приказ открывать ответный огонь на обстрелы со стороны Украины

30.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

20.04 / Цена нефти WTI к концу торгов рухнула на 300%

06.05 / США разрабатывают соглашение для добычи ископаемых на Луне без России – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска