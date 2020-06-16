 

Лавров высказался об инициативе США по Сербии и Косово

16.06.2020, 18:48, Новости дня

Москва определит свое отношение к вероятным новым договоренностям Сербии и непризнанного Косово в зависимости от того, как они будут проходить, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы относимся к этой инициативе, как к инициативе, которая адресована Белграду и Приштине. Мы слышали американских представителей, что и Белград, и Приштина согласились встретиться по американскому приглашению. Мы будем в Белграде послезавтра с визитом. Надеемся там говорить и о том, как конкретно видятся практические шаги тех стран, которые предлагают свои посреднические услуги, как эти шаги видятся руководству Сербии», – цитирует Лаврова ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что РФ в урегулировании косовского вопроса станет поддерживать те договоренности, которые будут приемлемы сербскому народу, напомнил Лавров.

«Из этого мы будем исходить. Мы будем определять свое отношение к возможным договоренностям не только по тому, как они выглядят на бумаге, но и как они осуществляются в реальной жизни», – заключил глава ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово на переговоры 27 июня.

Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, которое затем утвердит Совбез ООН.



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