Мурашко сказал, когда могут окончательно снять ограничения из-за коронавируса

16.06.2020, 18:48, Новости дня

Полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале 2021 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что сейчас в стране развернуто около 183 тыс. коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодня свободных коек – в районе 27%. Это я не считаю те, которые мы вернули к нормальному режиму работу, это те, которые сегодня стоят, ожидают непосредственно пациентов», – сказал министр.

Он сообщил также, что не были востребованы более 17% реанимационных коек, развернутых для пациентов с коронавирусом.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки открытия ресторанов в столице.

За последние сутки в РФ выявлено 8248 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 545 тыс. случаев заболевания.