Беларусь: президентские выборы все ближе

16.06.2020, 18:35, Новости дня

19 июня истекает срок для сдачи подписей в избирательные комиссии Беларуси тем, кто намерен зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты на запланированных на 9 августа выборах.

Утром 16 июня о сборе необходимого количества подписей заявила группа поддержки Светланы Тихановской, ранее о том же самом сообщали предвыборные штабы Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой и Натальи Кисель. Впрочем, 15 июня последняя заявила о прекращении своей кампании.

Предстоящие президентские выборы в Беларуси обещают быть самыми напряженными с того момента, как Александр Лукашенко впервые возглавил эту страну. Хотя официальные социологические данные об электоральных рейтингах претендентов на высший пост отсутствуют, независимые политические наблюдатели утверждают, что действующий президент может рассчитывать от силы на 7% белорусских избирателей.

В этих условиях власть в последнее время активизировала кампанию давления на наиболее популярных альтернативных кандидатов, вплоть до их уголовного преследования. В конце мая в Гродно был задержан известный белорусский блогер Сергей Тихановский – руководитель группы поддержки своей жены Светланы. На него и еще на нескольких членов избирательного штаба заведены уголовные дела по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

А 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, который до 12 мая возглавлял Виктор Бабарико, был проведен обыск. Кроме того, обыски и задержания прошли и в ряде других компаний и у частных лиц, каким-либо образом связанных с наиболее вероятным на сегодняшний день претендентом на победу 9 августа.

«Произошла милитаризация политической системы»

Оценивая складывающуюся ситуацию, руководитель Центра политического анализа и прогнозов, доктор политических наук Павел Усов недавно сказал: «Фактически мы имеем военную диктатуру». Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила эксперта дать развернутое пояснение к этой фразе.

В ответ Усов заметил, что до недавнего времени авторитарный режим в Беларуси опирался, помимо репрессий, на поддержку, если не большинства, то, по крайней мере – значительной части населения страны. «То есть, на любых выборах за него могли проголосовать до 50% избирателей, что создавало определенную политическую легитимность для авторитарного режима. Не было массового недовольства, не было массового бегства белорусского электората к альтернативным кандидатам, которое имеет место сейчас», – добавил он.

Но углубляющийся экономический кризис, неумелые действия властей в условиях пандемии привел к стремительному падению рейтинга Александра Лукашенко и желанию избирателей поддержать людей, еще недавно незаметных на политическом поле страны. Причем, эта поддержка визуализировалась в массовых пикетах и длинных очередях к столам сборщиков подписей за Бабарико, Цепкало и Тихановскую.

«В результате власти начали репрессии против альтернативных кандидатов, даже не дожидаясь ни их регистрации, ни дня голосования. Очевидно, произошла оценка политической ситуации, в которой стало ясно, что электоральная поддержка действующего режима исчерпана. А значит, люди не будут поддерживать существующую систему, не будут за нее голосовать», – поясняет собеседник «Голоса Америки».

В этих условиях, по оценке Павла Усова, у режима остается единственный выход – ориентироваться исключительно на силовые способы удержания власти с задействованием спецслужб. «Что и произошло в эти дни», – отмечает он. И продолжает: «Задержания членов штаба Светланы Тихановской, развернутая кампания против Виктора Бабарико и угрозы в адрес Валерия Цепкало свидетельствуют о том, что власти переключились с электоральных манипуляций на открытые репрессии.

Кроме того, произошли определенные изменения в правительстве. Премьер-министром стал бывший руководитель государственного Военно-промышленного комитета Беларуси, человек, который непосредственно связан с силовиками – Роман Головченко. И произошедшая в правительстве замена экономического блока силовым блоком тоже является свидетельством определенной милитаризации политических структур.

В результате на всех ключевых постах в Беларуси сегодня находятся силовики, либо люди, связанные с силовиками. И именно этот факт, плюс масштабные репрессии и расширенный контроль за информационным и политическим пространством в период выборов дают мне основание говорить, что произошла милитаризация политической системы», – подытоживает Павел Усов.

Уже после того, как был записан этот комментарий руководителя Центра политического анализа прогноза, стало известно о том, что Светлана Тихановская получила телефонный звонок с угрозами в свой адрес и в адрес своих детей и с требованием отказаться от дальнейшего участия в выборах президента Беларуси.

В связи с активизацией политической жизни в Беларуси вновь оживилась дискуссия о внешнеполитическом векторе страны. Пойдет ли новое или прежнее руководство на «углубленную интеграцию» с Россией, будет ли укреплять собственную государственность, или, возможно, подаст заявку на вступление в евро-атлантические структуры?

«Кремль стремится переформатировать Договор о создании Союзного государства»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий предупредил о возможной активизации России на украинском и белорусском направлении. Свои выводы он основывает на анализе докладов российской военной разведки и Службы внешней разведки РФ, где все больше внимания уделяется Беларуси. Сивицкий также отмечает, что в этих докладных записках содержится «предупреждение руководству Российской Федерации, которое и является потребителем этих прогнозных оценок, о том, что есть вероятность того, что в среднесрочной перспективе, условно – в интервале от пяти до десяти лет – возникнет риск потери влияния на Беларусь и ее выхода из орбиты влияния Российской Федерации».

Подобные прогнозы, по свидетельству Арсения Сивицкого, фигурировали в документах российского разведывательного сообщества с 2014 года. «С учетом стратегической важности Беларуси для России, в том числе с военной и логистической точек зрения, одним из императивов Кремля является важность удержания этой территории под своим контролем. После событий 2014 года, когда в Минске осознали, что Беларусь может повторить украинскую судьбу, Александр Лукашенко стал диверсифицировать внешнюю политику. Он начал улучшать отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, а также углубил стратегическое партнерство с КНР», – напоминает белорусский эксперт.

Кстати, в это же время Москва в одностороннем порядке анонсирует развертывание российской военной базы на территории партнера по «Союзному государству». Лукашенко об этом предупрежден не был, но, по мысли авторов этой идеи, такой шаг должен был в будущем помешать развороту белорусской внешней политики на Запад. То есть, по мнению Сивицкого, это была подготовка к возможному повторению «крымского сценария» в Беларуси. Но в Минске согласия на развертывание базы не дали, как и на создание объединенных вооруженных сил с Россией.

В результате, по мнению Арсения Сивицкого, в настоящее время «Кремль стремится переформатировать и Договор о создании Союзного государства, и саму его архитектуру, чтобы, по сути, иметь монополию на принятие всех военно-политических и экономических решений. Лишив при этом Беларусь равноправного голоса и права вето блокировать любое невыгодное для себя решение в рамках Союзного государства».

В конечном итоге, считает Савицкий, дело идет к тому, что в этом интеграционном объединении будет действовать только Конституция РФ, в качестве единой валюты в оборот будет введен российский рубль, а сама Беларусь войдет в состав Российской Федерации в качестве одного из субъектов.

Этот вариант, считает собеседник Русской службы «Голоса Америки», может рассматриваться Кремлем как один из способов поднятия электорального рейтинга Владимира Путина, как это случилось шесть лет назад после аннексии Крыма и захвата части Донбасса. То есть стать очередной «историей внешнеполитического успеха», поскольку ни в экономике, ни в социальной сфере российскому президенту похвастаться нечем.

«Если Лукашенко вновь разругается с Западом, он будет вынужден пойти на условия Кремля»

В свою очередь, директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев считает, что в настоящее время «значительно возрастает вероятность сдачи Лукашенко дополнительных кусков суверенитета Беларуси в обмен на его политическую и экономическую поддержку со стороны Кремля».

И это – несмотря на то, что в прошлом белорусский президент неоднократно «кидал» российское руководство, обещая «углублённую интеграцию», а затем заявляя, что Беларусь – суверенное государство, и ничего менять в этом плане он не собирается. В этом случае, есть ли у Лукашенко шансы, что Москва поверит ему в очередной раз и посчитает его для себя «самым удобным противником», от которого знаешь, чего ожидать?

Этот вопрос корреспондент Русской службы «Голоса Америки» и задала Андрею Елисееву.

«Если мы вспомним две предыдущие президентские кампании в Беларуси, то увидим, что Лукашенко исправно пошел на два этапа интеграции с Россией», – начал ответ Елисеев. «В 2010 голу буквально за десять дней до выборов он встречался с Дмитрием Медведевым, и заключил пакетную сделку по Евразийскому экономическому пространству. А в течение после выборов был одобрен весь интеграционный пакет.

А в 2015 году в преддверие выборов было подписано и ратифицировано Соглашение о Евразийском экономическом союзе – следующая степень интеграции. То есть, в итоге Лукашенко неоднократно шел на более глубокую интеграцию с Россией в обмен на дальнейшую политическую и экономическую поддержку. И я не исключаю, что так может произойти и на этот раз», – отметил Андрей Елисеев. Добавив, что это – лишь один из возможных сценариев, поскольку Москва, действительно не слишком доверяет нынешнему белорусскому президенту, и, вполне возможно, сделает ставку не только на него. Хотя никаких явных шагов в этом направлении Кремль пока не сделал, несмотря на бытующие разговоры о связях некоторых альтернативных кандидатов с российскими политическими и финансовыми кругами.

«Но, если Лукашенко вновь разругается с Западом и усилит репрессии, он будет вынужден пойти на интеграционные условия Кремля. И эта вероятность тем больше увеличивается, чем дальше Лукашенко раскручивает маховик репрессий в настоящее время», – полагает директор по исследованиям Центра EAST .