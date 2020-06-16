В ряде районов Пекина введен карантин из-за новой вспышки коронавируса

16.06.2020, 18:35, Новости дня

Власти Пекина ввели карантинные меры в 21 районе, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, которым заразились уже 106 человек в китайской столице.

В понедельник власти сообщили еще о 27 новых случаях заражения. Вспышку в Пекине, о которой стало известно в прошлый четверг, связывают с рыбным рынком Синьфади на юго-западе города.

В районах, где ввели карантин, около 90 000 человек должны самоизолироваться дома и регулярно сдавать анализы. Жителям этих районов также запретили покидать город. Аналогичный запрет действует для такси и служб проката машин.

Несмотря на приложенные усилия, новые случаи COVID-19 зафиксированы и за пределами столицы: в провинции Сычуань заболел человек, прилетевший из Пекина, а в соседней провинции Хэбэй зафиксировано четыре новых случая, три из которых, предположительно, связаны со вспышкой в Пекине.

В нескольких городах прибывших из Пекина обязывают выдержать период строгой изоляции.

Тем временем в Новой Зеландии сообщили о первых новых случаях заражения с тех пор, как страна заявила, что победила вирус. Положительный анализ оказался у двух женщин, прилетевших из Лондона.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что стран с нулевым риском заражения на данный момент нет.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждает об угрозе новой волны заражений в странах, где эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, призывая их сохранять бдительность.

По его словам, в течение последних двух недель в мире фиксируется более 100 000 новых случаев в день. Больше всего случаев – на Американском континенте и в Южной Азии.

Эксперты предостерегают, что в Пакистане число случаев к концу месяца может удвоиться, если люди продолжат игнорировать рекомендации по социальному дистанцированию и другие меры предосторожности.

По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в стране насчитывается 144 478 случаев заражения и 2 729 смертей.

Тем временем в Европе продолжают смягчать ограничения, открывая рестораны и пляжи, а также снимая контроль на границах.

Жителям Америки и Азии въезжать в Евросоюз разрешат не раньше следующего месяца, однако многие европейские туристы уже могут отправиться в соседние страны, соблюдая определенные меры предосторожности.

Согласно новому отчету Центров по контролю и предотвращению заболеваний США, смертность от коронавируса среди людей с хроническими заболеваниями в 12 раз выше, чем среди всех остальных. Особенно опасны сердечно-сосудистые заболевания, диабет и болезни легких.

Новое исследование Чикагского университета показало, что у 11 афроамериканцев процентов в ближайшем окружении есть человек, умерший от коронавируса. Среди белого населения этот показатель составляет 4 процента.

По прогнозам Института оценки показателей здоровья при Университете Вашингтона, к октябрю число смертей от коронавируса в США может превысить 200 000.