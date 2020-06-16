В Петербурге отменен первый штраф за нарушение самоизоляции

16.06.2020, 18:30, Новости дня

В Петербурге суд отменил штраф за нарушение ограничений по коронавирусу в отношении местного жителя, который играл в футбол с детьми.

Петербургский городской суд отменил решение Ленинского райсуда о привлечении к административной ответственности местного жителя Алексея Полищука, передает «Интерфакс».

Мужчину, по словам его адвоката Александра Передрука, оштрафовали на 15 тыс. за то, что тот играл с ребенком в футбол на спортивной площадке. Отмечается, что это был первый штраф за нарушение посещать детские и спортивные площадки в городе.

Ранее московские власти отменили 3 тыс. 471 штраф, выписанный по ошибке самих водителей, которые неправильно ввели номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску.