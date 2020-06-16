ЕС пообещал не подходить к вопросу ущемления нацменьшинств на Украине выборочно

16.06.2020, 18:30, Новости дня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не будет выборочно подходить к обеспечению прав нацменьшинств на Украине, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам.

Лавров также сообщил, что привлек внимание Борреля к заявлениям Киева относительно «необязательности» минских договоренностей. При этом в разговоре подчеркивалась безальтернативность Минского комплекса мер, передает ТАСС.

«Мы, со своей стороны, особо подчеркнули, что договоренности должны выполняться во всей их полноте, последовательности, включая, прежде всего, налаживание прямого и устойчивого диалога между Киевом, Донецком и Луганском», – сказал российский министр.

По его словам, тема антироссийских санкций в разговоре не поднималась.

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.

Из-за этого испортились отношения в том числе между Украиной и Венгрией.