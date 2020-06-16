Продажи новых легковых авто в РФ снизились вдвое

16.06.2020, 18:30, Новости дня

Россияне в мае этого года купили 62 тыс. новых легковых автомобилей, что примерно вдвое меньше, чем в мае прошлого года, но на 13% больше, чем в апреле, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

«В мае 2020 года жители нашей страны стали обладателями почти 62 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель примерно вдвое меньше, чем в мае прошлого года (118 тыс. штук), но при этом на 13% больше, чем в апреле нынешнего (54,5 тыс. штук). Лидером по предпочтениям у россиян традиционно является отечественная марка Lada – в прошлом месяце они приобрели около 16 тыс. таких машин, что на 41% меньше, чем в мае 2019-го», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Уточняется, что за следом за маркой Lada идут корейские бренды Hyundai и KIA, продукция которых разошлась тиражом в почти 8 тыс. и 7 тыс. единиц соответственно, при этом оба демонстрируют рыночное падение: KIA – на 51%, Hyundai – на 48%, передает агентство.

Кроме них, в пятерку марок-лидеров рынка новых легковых автомобилей в РФ по итогам мая нынешнего года попали французская Renault (5,2 тыс. штук, минус 49%) и японская Toyota (3,7 тыс. единиц, минус 51%).

По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в мае снизились на 51,8% в годовом выражении – до 63 тыс. 33 штук.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) спрогнозировали падение продаж легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ в 2020 году из-за кризиса на 43% по сравнению с прошлым годом, до 1 млн штук.