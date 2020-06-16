 

Мнение: О Ефремове и второй заповеди

16.06.2020, 18:30, Разное

Михаил Ефремов и суд совести

Я не хотел возвращаться к теме о Михаиле Ефремове, мне казалось, что уже все сказал, но она не сходит со страниц желтой прессы и постоянно поддерживает в обществе волну негатива, уже больше похожую на истерию. Я никогда не являлся поклонником этого человека, мне фанатизм чужд вообще, а его эпатажность часто меня коробила, но это вовсе не значит, что я не видел в нем человека, слабого, потерявшего ориентацию в нагромождении похвал, славословий и проклятий, но талантливого, что тут скажешь. Совершил он тяжкое преступление, и отвечать будет за то, что совершил. 

И как человек тонкой умственной и чувственной организации он, будьте уверены, чувствует муки пострашнее тех, что его ждут по суду, ведь суд совести не идет ни в какое сравнение даже с одиночным заключением, так как он разъедает человека изнутри. 

Родственники погибшего, опять же, на волне истерии, отказались принять извинения Ефремова, и не встретились с его адвокатом. Я понимаю, что разговор предстоит тяжелый, но он необходим, и начавшаяся склока ни сколько не подымает в глазах ни одну из сторон. Все эти обвинения в меркантильных умыслах обоих сторон новая пища для охочих к сенсациям обывателей, и неприятно видеть и читать весь этот поток грязи, буквально льющийся на Ефремова. У меня вопрос к тем, кто разжигает своими постами ненависть к этому человеку, вам, правда, станет легче, если вы своей травлей преждевременно загоните его в гроб? Вам полегчает? Вот мне как раз думается, что травят Ефремова его бывшие адепты, разуверившиеся в своём кумире. Здесь я отсылаю всех ко второй заповеди в христианской традиции, и, при всех своих сложностях в отношении религий, считаю эту заповедь основополагающей для развития человека как личности. 

Источник: Достало



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