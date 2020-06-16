 

Ряженые миллионеры выманивают деньги на тренингах “личностного роста”

16.06.2020, 18:18, Новости дня

В эфире телеканала "Россия 1" — шокирующие откровения жертв так называемых тренингов личностного роста, и разоблачение "инфоцыган", которые вынуждают своих клиентов влезать в долги и продавать единственное жилье.

Они ведутся на обещания "бизнес-гуру" научить, как за короткий срок стать долларовыми миллионерами.

Женщин же такие "лженаставники" завлекают "тренингами" по привлечению состоятельных мужчин.

При этом сами "гуру" только в красивых роликах в соцсетях демонстрируют атрибуты роскошной жизни. На самом деле они зачастую оказываются людьми без образования, а многие и вовсе далеко не такими состоятельными, как хотят казаться.

Однако есть спрос – есть и предложение. И если еще до пандемии коронавируса такие аферисты собирали залы, то в период самоизоляции они ушли в Сеть и не исключено, что желающих научиться зарабатывать миллион долларов за неделю или быстро найти богатого жениха, стало еще больше.

И если одни псевдоучителя с доверчивых людей просто собирают деньги, то есть и те, кто практикуют на своих занятиях откровенные издевательства и насилие.

Истории таких аферистов, а также откровения их обманутых жертв – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".



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