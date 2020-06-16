 

МЧС завершило активную фазу сбора нефтепродуктов в Норильске

16.06.2020, 18:18, Новости дня

В Норильске завершена активная часть сбора вылившихся в реку Амбарную нефтепродуктов из разрушившегося резервуара на ТЭЦ-3. Но работа по очистке поверхности малых водоемов и сбор тонкой пленки нефтепродуктов с воды продолжится. В частности, береговая линия будет обработана сорбентами.

С места разлива дизтоплива под Норильском вывезли около 70% загрязненного грунта, заявил пресс-служба МЧС России. Пока этот грунт помещен в специальные бетонные ангары. Затем этот грунт будет вывезен, пообещал первый вице-президент — операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко. Всего предстоит вывезти около 100 тысяч тонн загрязненного разливом топлива грунта. "Норникель" намерен найти наиболее приемлемый способ снижения опасности вывезенного грунта.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании разрушился резервуар с более чем 21 тысячей кубометров нефтепродуктов. Топливо вылилось на территорию в 180 тысяч квадратных метров. Река Ангарка была перекрыта боновыми заграждениями, чтобы не допустить разлива топлива до Карского моря.



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