 

Полицейских, пострадавших при стрельбе на Ленинском проспекте, наградят медалями

16.06.2020, 18:18, Новости дня

Полицейских, раненных во время стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, представят к наградам. Получившие ранения стражи порядка смогли обезвредить напавшего на них мужчину.

Как заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, решение о награждении принял глава министерства Владимир Колокольцев. Инспекторов ГИБДД – капитана Сергея Крылова и старшего лейтенанта Алексея Пояркова – хотят наградить медалями "За отличие в охране общественного порядка".

"Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан", – отметила Волк.

Инцидент на Ленинском проспекте около дома номер 156 произошел 15 июня. Инспекторы остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения, как вдруг к ним подошел прохожий и открыл огонь. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие.

Все участники перестрелки попади в больницу. Один из полицейских находится в стабильном состоянии в палате интенсивной терапии, второй – в состоянии комы, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напавший на стражей порядка уроженец Назрани Ратмир Галаев находится в реанимации, допросить его пока не удается. У него дома уже проведены обыски. Также ему назначена психиатрическая экспертиза.

 



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