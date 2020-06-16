Почему одинаковая здоровая диета для всех невозможна – исследование

16.06.2020, 18:17, Разное



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Реакция людей на одну и ту же пищу может сильно отличаться. Авторы нового исследования, которое опубликовано в Nature Medicine, уверены, что не существует универсальной полезной для всех диеты, нужно искать пути к индивидуализации рациона.

В новом исследовании участвовали 1102 здоровых добровольца. В течение двух недель они получали одинаковое питание, и ученые наблюдали за изменением их обмена веществ. Также оценивались сон участников, чувство голода и физическая активность, у них были взяты образцы микробиома кишечника.

Основными показателями, за которыми наблюдали авторы исследования, были уровни глюкозы, инсулина и триглицеридов в крови. Высокие показатели для всех трех веществ могут говорить о риске развития ожирения, триглицериды – потенциальный фактор риска сердечно-сосудистых болезней, а глюкоза и инсулин – маркеры риска диабета. Уровень этих веществ у здоровых людей после идентичной еды в крайних случаях мог отличаться в 10 раз.

Существенные различия были обнаружены даже у пар однояйцевых близнецов, участвовавших в исследовании. Слабое влияние генетической предрасположенности на то, как люди реагируют на еду, стало неожиданностью для ученых. Они пришли к выводу, что искать «диету, которая подходит к генам» – неверная концепция.

У идентичных близнецов в этом исследовании микробиом кишечника совпадал только на треть. Ученые предполагают, что в будущем будет лучше определена роль бактерий кишечника в реакции организма человека на пищу. Также они ожидают, что вмешательства на уровне кишечного микробиома будут помогать бороться с лишним весом и способствовать укреплению здоровья.

Время приема пищи тоже играло индивидуальную для каждого участника роль. Одинаковая еда на завтрак и в обед вызывала различные реакции у одних людей, но у других такой разницы не обнаруживалось.

Ученые подчеркнули, что, несмотря на такое разнообразие, у отдельных участников ежедневные реакции на пищу были обычно сопоставимыми, становились предсказуемыми. Они указывают, что эта особенность в будущем может дать возможность предугадывать, как конкретный человек отреагирует на разные продукты.

Если организму участников исследования «не нравились» продукты, в их крови увеличивались уровни маркеров воспаления, обнаружили ученые. Исследователи назвали этот феномен «диетическим воспалением».

«Наши выводы говорят о том, что может оказаться возможным улучшить контроль веса и здоровье путем более персонализированного питания, разработанного во избежание нездоровых воспалительных реакций на еду», – написал в The Conversation профессор Тим Спектор (Tim Spector), эпидемиолог-генетик из Имперского колледжа Лондона, соавтор исследования.