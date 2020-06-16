После столкновения двух самолетов в Пулково возбуждено дело

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16.06.2020, 18:16, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по факту касательного столкновения двух самолетов 14 июня в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, информирует СКР.

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что при подготовке к взлету произошло столкновение левого крыла воздушного судна Airbus А-20N «Санкт-Петербург – Иркутск» с хвостом А320 VP-BDL «Санкт-Петербург – Калининград».

В результате столкновения причинен ущерб в размере более 1 млн рублей.

В воскресенье в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге по касательной столкнулись два самолета. Никто не пострадал, но пассажиров пришлось отправить на других лайнерах.

Один из пассажиров рассказал подробности инцидента.



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