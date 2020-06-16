 

Во Франции беспорядки из-за конфликта чеченской и арабских диаспор. Зачинщикам грозит высылка

16.06.2020, 18:09, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВо Франции уже четвертые сутки продолжаются беспорядки из-за конфликта чеченской и арабской диаспоры, который начался в Дижоне 12 июня. Французские медиа сообщили, что в город приехал глава МВД Франции Кристоф Кастанер, а также было введено спецподразделение из 60 жандармов, а также около сорока спецназовцев и усиленные наряды отдела по борьбе с организованной преступностью. 

Кастанер пообещал дать “твердый ответ” организаторам беспорядков и назвал “недопустимым” “насильственные нарушения общественного порядка и акты запугивания”, которые наблюдаются в Дижоне. По данным источников Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон попросил Министерство внутренних дел изучить возможность высылки “иностранных граждан, причастных к насилию”. Издание отмечает, что большинство опознанных или арестованных чеченцев имеют статус беженца, а не гражданина Франции. 

 

Конфликт, по данным местной полиции, начался 10 июня, когда представители одной из местных группировок избили 16-летнего подростка чеченского происхождения. Инцидент произошел в одном из кальян-баров в Дижоне, местные медиа заявляли, что инициаторы конфликта могли быть причастны к торговле наркотиками. 

Узнав об избиении, местные члены чеченской диаспоры устроили несколько рейдов в районе Грезиль, который населен в основном представителями арабских меньшинств. В последующие дни в Дижон приехали несколько десятков других чеченцев из разных регионов Франции, а также из Бельгии и Германии, которые были вооружены битами, ножами и огнестрельным оружием. Один из свидетелей рассказал, как в субботу наблюдал перестрелку в Грезиле, в результате которой был ранен человек. Полиция в воскресенье заявила, что в городе находятся 200 человек с “насильственными намерениями”. 

 

За несколько дней столкновения переросли в массовые беспорядки: на видео из Дижона видны люди в капюшонах и масках, которые стреляют в воздух и камеры видеонаблюдения, жгут автомобили и мусорные баки. По данным местной газеты, минимум пять автомобилей были сожжены на стоянке у ратуши. 

Прокурор Дижона Эрик Мате сообщил, что как минимум шесть человек были ранены, но до сих пор никто из участников беспорядков не был арестован. Позже телеканал BFMTV сообщил, что в понедельник были арестованы четверо человек, из которых трое обвиняются в том, что бросали зажигательные бомбы. Однако ни один из этих задержанных не принадлежит к чеченской общине. 

Неназванный представитель чеченской диаспоры в свою очередь заявил местной газете Le Bien, что все произошло из-за намерения отомстить за “16-летнего мальчика”, члена чеченской общины. “Мы никогда не собирались грабить город и нападать на население”, – заверил он. 

Мэр Дижона Франсуа Ребсаен заявил о “недопустимости” и “беспрецедентности” того, что произошло. 

 



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