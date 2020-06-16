 

Древние жители Ближнего Востока употребляли змей и ящериц в пищу

16.06.2020, 18:09, Разное

Археологи, представляющие Университет Хайфа, выяснили, что древние жители Ближнего Востока предпочитали употреблять в пищу змей и ящериц 15 000 лет назад. Судя по раскопкам, проведенным на территории Эль-Вад, рептилии являлись основой ежедневного рациона людей.
В пещере Эль-Вад, расположенной на горе Кармель в Нахаль-Меарот, специалисты обнаружили костные останки змеи и ящерицы. Артефакты относят к натуфийской культуре, которая существовала на землях нынешних Ливана, Палестины, Иордании, Израиля, Сирии 15 000 лет назад. Ученые попытались выяснить, питались ли люди рептилиями или их кости оказались в пещере по другим причинам.

По словам Реувена Йешуруна, одного из авторов работы, для доказательства употреблений змей и ящериц они попытались имитировать процесс приготовления рептилий, а потом сравнили современные образцы с древними останками. Результаты исследования подтвердили: натуфианцы ели рептилий – в их рационе присутствовали ящеричная змея Монпелье, каспийские полозы, обыкновенные гадюки и безногие ящерицы желтопузики.



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