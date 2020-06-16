На чиновницу Ростехнадзора завели уголовное дело после аварии в Норильске

16.06.2020, 18:08, Новости дня

Против главного госинспектора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой возбудили уголовное дело по статье «Халатность», информирует Следственный комитет России.

В ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске, при этом она не проверила аварийный резервуар и не выявила факт отсутствия на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было», – отметили в СК.

В результате бездействия чиновницы не были установлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара в Норильске. Это, по мнению следствия, привело к разрушению целостности топливного хранилища и разливу нефтепродуктов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Авария на ТЭЦ-3, предположительно, могла произойти из-за подвижек грунта.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщал, что ЧП в Норильске локализовано.

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».