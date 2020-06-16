Брайан Остин Грин замечен с разведенной подругой, пока Меган Фокс проводит время на свидании с другим

16.06.2020, 18:08, Разное

В середине мая звезда сериала “Беверли-Хиллз, 90210” Брайан Остин Грин сделал во время записи своего подкаста заявление: да, он и его супруга Меган Фокс расстались, и нет, это никак не связано с музыкантом Machine Gun Kelly, в обществе которого папарацци постоянно видели актрису в последнее время. Брайан также добавил, что всегда будет любить Фокс и что они собираются продолжать воспитывать своих троих детей. По-видимому, несмотря на эту любовь, он не намерен сам оставаться один. Во всяком случае, компанию за покупкой еды на вынос ему уже составляет новая спутница – модель и инфлюэнсер Кортни Стодден. С ней же и сфотографировали актера несколько часов назад.

Брайан Остин Грин и Кортин Стодден

У Брайана и Кортни, которые знают друг друга не первый день, сейчас особенно много общего. В начале марта Стодден также сделала публичное заявление о расставании: она приняла решение развестись с супругом, актером Дагом Хатчинсоном (известным по фильму “Зеленая миля”), после 9 лет брака. Примечательно, что замуж за Хатчинсона она вышла в 16, и актер старше ее на 35 лет. Брайан Остин Грин же старше Кортни “всего лишь” на 21 год.

Он сам заплатил за еду. Но ощущения, что они вместе, у меня не сложилось,

– рассказал про выход этой пары безымянный свидетель изданию People.

И если Брайан и Кортни могут быть просто друзьями, то в характере отношений его бывшей жены Меган Фокс и ее нового возлюбленного Machine Gun Kelly (настоящее имя которого Колсон Бейкер) сомневаться уже не приходится. Несколькими часами ранее папарацци поймали в объектив и их досуг: они гуляли по Лос-Анджелесу, держались за руки и целовались. Похоже, слова Брайана о том, что Колсон – лишь друг Меган и совсем не причина их разрыва, уже не соответствуют действительности.

Напомним, в заявлении Брайана Остина Грина было сказано следующее:

Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации.

Меган Фокс Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала “Королева экрана” и вскоре после этого начали встречаться. В феврале 2009-го они объявили о расставании, однако год спустя воссоединились и поженились на острове Мауи 24 июня. Через пять лет в жизни пары вновь наступила черная полоса, и Меган подала документы на развод. Однако вскоре после этого стало известно, что они ожидают рождения третьего ребенка и расставаться не намерены. Но, как мы видим, черная полоса в отношениях пары наступила вновь: сначала Меган заметили в компании Колсона, после вышло заявление об их расставании, а затем актриса появилась в новом клипе музыканта.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьмиКликните на фото для просмотра галереи