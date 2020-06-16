Огромное граффити с врачом-ангелом появится в Подмосковье ко Дню медика

16.06.2020, 18:00, Разное

В подмосковном Солнечногорске ко Дню медика появится огромное граффити, на котором будет изображен врача с ангельскими крыльями. В руках он будет держать планету.

Высота рисунка составит 45 метров. Он появится на многоэтажном доме, расположенном по адресу: улица Юности, дом №2. В настоящее время граффити готово чуть меньше, чем наполовину.