Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины

16.06.2020, 18:00, Разное

Эксперт рассказал об основных проблемах Зеленского, которые могут привести к его отставке. Прежде всего аналитик указал на отсутствие компетенции у бывшего комика.

По его словам, за прошедший год президент не смог разработать долгосрочную стратегию развития страны и расставить приоритетом. Это говорит о том, что настоящим лидером Зеленский так и не стал, считает эксперт.

Президенту стоит взяться за исправление кадровых ошибок и научиться стратегическому мышлению, считает Амелин. В противном случае Зеленский потеряет власть над страной, фракция “Слуга народа” в Верховной раде распадется, а главы регионов будут проявлять все большую самостоятельность, прогнозирует аналитик.

Не стоит забывать и об экономических проблемах. Уровень жизни продолжает падать, а вместе с ним и рейтинг Зеленского, отметил политолог. “Растет вероятность досрочных парламентских выборов, а за ними и досрочной отставки Зеленского”, – цитирует эксперта РИА Новости.

У политолога Руслана Бортника несколько другое мнение. Досрочные выборы на Украине он считает маловероятными. В то же время он полагает, что внеочередные парламентские выборы могут состояться в 2021 году.

За прошедший год Зеленский потерял как минимум каждого третьего избирателя, полагает аналитик. Если президент не закончит войну в Донбассе, не будет бороться с бедностью и коррупцией, то к концу 2021 года его рейтинг опустится до 17-25%, прогнозирует Бортник.

В конце мая президентству Владимира Зеленского исполнился год. Критики винят бывшего комика в неспособности остановить войну в Донбассе, принятии скандального закона о распродаже украинских земель в частные руки, ухудшении экономической ситуации продолжающемся разгуле коррупции.

Война, которая идёт на Донбассе, началась именно с Крыма, заявил Зеленский.

Мастер лжи. Война, которая началась с Киева, не смогла добраться до Крыма. А вот на Донбасс она пришла, к сожалению.

— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) June 12, 2020