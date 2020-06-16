 

“Это прорыв”. В Британии заявляют, что стероидный препарат дексаметазон на треть снижает риск смерти от COVID-19

16.06.2020, 17:55, Новости дня

Британские исследователи из Оксфордского университета заявили, что широко распространенный синтетический глюкокортикостероид дексаметазон существенно снижает риск смерти для пациентов, у которых коронавирусная инфекция COVID-19 протекает в тяжелой форме. Об этом сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

Исследования дексаметазона, по информации издания, проводятся в рамках глобальных испытаний эффективности существующих методов лечения и препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Британские ученые заявляют, что небольшие дозы дексаметазона на треть (с 40% до 28%) снижают риск смерти для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, а также на одну пятую (с 25% до 20%) – для пациентов, получающих кислородную поддержку. Исследователи утверждают, что использование препарата с начала эпидемии в Великобритании позволило бы спасти до 5 тыс. жизней.

Ученые отмечают, что дексаметазон используется для снижения воспалительных процессов при других болезнях и, по всей видимости, помогает предотвратить так называемую цитокиновую бурю – чрезмерный иммунный ответ организма на коронавирус. При этом при легком течении болезни дексаметазон, вероятно, бесполезен.

Профессор Питер Хорби, руководивший исследованиями, назвал полученные результаты прорывом. Он заявил, что на данный момент “это единственный препарат, который снижает смертность”.

BBC напоминает, что дексаметазон используется с начала 1960-х годов для лечения широкого спектра заболеваний, таких как ревматоидный артрит и астма. Половина всех пациентов с COVID-19, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, не выживает, поэтому сокращение на треть риска смерти для таких больных “имело бы огромное влияние”, подчеркивает издание.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,06 млн, из них более 3,89 млн вылечились, 437 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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