 

Умланд: Украина уже на такой стадии приближения к НАТО, что членство возможно, и в Кремле это видят

16.06.2020, 17:55, Новости дня

Включение Украины в программу расширенных возможностей НАТО – символический шаг, но для Москвы он означает нечто большее, сказал в комментарии изданию “ГОРДОН” немецкий политолог, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд. 

“Статус партнера с расширенными возможностями Украине предоставлен относительно поздно, потому что этому препятствовала Венгрия. Это промежуточная программа между простым партнерством и членством в НАТО. Она приравнивает Украину к таким странам, как Швеция и Грузия, которые раньше получили подобный статус. Данная программа не предусматривает каких-то гарантий безопасности или совместной обороны. Зато дает целый ряд новых возможностей в сотрудничестве при переходе украинской армии на стандарты НАТО, тренировке солдат, координации политических действий с другими странами Альянса. В целом это скорее символический акт, потому что сотрудничество и ранее было довольно тесным”, – сказал собеседник.

По его мнению, чем дальше Украина от России, тем больше это пугает Москву.

“Реакция Кремля связана с тем, что этот статус все же приближает Украину к НАТО. Страна имеет официальную перспективу членства, как это было изложено еще в 2008 году. Формулировка в самом анонсе о включении Украины в программу однозначно подчеркивается, что это еще не решение о вступлении в Альянс. То есть озвучено определенное ограничение. Тем не менее, для Москвы этот символический шаг означает большее: Украина уже на такой стадии приближения к НАТО, что членство возможно, и в Кремле это видят”, – отметил Умланд.

12 июня Североатлантический совет – основной орган принятия политических решений НАТО – признал Украину членом программы расширенных возможностей.

16 июня, комментируя это решение, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страна является ценным партнером Североатлантического альянса.  

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предоставление Киеву статуса партнера расширенных возможностей НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Россия с “большим вниманием” наблюдает, как НАТО “абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах”, добавил Песков.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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