“МИД продолжает учить географии иностранные СМИ”. Украина потребовала от испанского телеканала исправить карту с “российским” Крымом

16.06.2020, 17:55, Новости дня

Украина потребовала исправить карту с “российским” Крымом, опубликованную на сайте испанского телерадиовещателя RTVE. Об этом сообщила в Facebook первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

“МИД Украины продолжает “преподавать” географию иностранным СМИ. На этот раз испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где оккупированный Крым обозначен частью РФ. Такие явления недопустимы”, – подчеркнула она.

Джапарова отметила, что посольство Украины в Мадриде уже обратилось в редакцию RTVE и МИД Испании с требованием исправить ошибку.

МЗС України продовжує "викладати" георгафію закордонним ЗМІ.Цього разу іспанський телерадіокомпанії RTVE, яка… Posted by Emine Dzheppar on Teisipäev, 16. juuni 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

О публикации карты с “российским” Крымом на сайте RTVE 15 июня сообщило издание “Крым.Реалии”.