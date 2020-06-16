 

Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

16.06.2020, 17:53, Новости дня

Руководство МВД представит раненных в результате стрельбы на Ленинском проспекте в Москве полицейских к государственным наградам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представления о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя», – передает ее слова РИА «Новости».

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, которые остановили машину такси за нарушение правил дорожного движения. Пострадали двое полицейских, сообщалось, что один из них в тяжелом состоянии.

Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения. Известно, что стрельбу открыл случайный прохожий, уроженец Ингушетии. На допрос вызвали родственников подозреваемого.



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