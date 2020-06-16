В РСТ дали прогноз по ценам на летний отдых в России

16.06.2020, 17:53, Новости дня

Стоимость услуг на отдыхе в РФ этим летом не превысят уровень прошлого года, прогнозирует вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Конечно, цены останутся на уровне прошлого года. Это говорит уже раннее бронирование. Цены на авиабилеты на июнь – минус 25% по сравнению с прошлым годом. Это, прежде всего потому, что нет клиентов, а те, которые есть, у них очень низкий платежеспособный спрос. Далее будут цены подрастать, но все равно будут ниже уровня прошлого года», – передает ТАСС слова Барзыкина во время круглого стола «Восстановление туристической отрасли России».

Ранее исполнительный директор Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе опровергла информацию о том, что стоимость отдыха на российских курортах в 2020 году может вырасти на 30%.

Более того, Федеральное агентство по туризму приняло участие в формировании новых доступных пакетных туров по России, где комплексная стоимость путешествия начинается от 10 тыс. рублей за недельный пакет на одного человека, а туроператоры получат государственные субсидии за организацию доступных туров по России.