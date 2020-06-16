Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

16.06.2020, 17:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Гродно для участия в форуме регионов двух стран, сообщила пресс-служба посольства Белоруссии в Киеве.

Во вторник прошла встреча посла Белоруссии на Украине Игоря Сокола с замглавы офиса президента Украины Игорем Жовквой, передает РИА «Новости» сообщение посольства.

«Украинской стороне передано приглашение президента республики Белоруссия Лукашенко в адрес президента Украины Зеленского посетить Белоруссию с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов», – пояснили в пресс-службе.

В ходе встречи в Киеве обсуждались развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и подготовка к форуму.

Для президента Украины и его жены Елены переданы белорусские вышиванки как подарок от президента Белоруссии.

«В направленном по этому случаю послании в адрес президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка «подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов», а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала «оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от визита в Минск на парад Победы из-за карантина по коронавирусу.