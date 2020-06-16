 

В Норильске завершили активную фазу сбора нефтепродуктов

16.06.2020, 17:48, Новости дня

На реке Амбарной завершена активная фаза сбора нефтепродуктов, попавших в водоем после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили в МЧС.

«Активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки завершена», – сказали в пресс-службе ведомства ТАСС.

На данный момент проводятся работы по очистке поверхности малых водоемов и берегов с помощью сорбента и сбор поверхностей пленки нефтепродуктов.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев потребовал максимально нейтрализовать последствия разлива топлива для окружающей среды в Норильске.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Авария на ТЭЦ-3, предположительно, могла произойти из-за подвижек грунта.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщал, что ЧП в Норильске локализовано.

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

06.05 / Срывавшего уроки школьникам блогера объявили в розыск

17.05 / Коломойский и не только. Сытник рассказал, какие олигархи хотят его отставки

15.04 / Постпред РФ заявил о развале Вашингтоном «неугодных» международных организаций

06.05 / В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили 17 случаев COVID-19 – Кличко

05.05 / Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса

10.05 / Клип Hypnodancer Little Big попал в тренды 26 стран

15.04 / “Зулейха открывает глаза”: первые отзывы зрителей

04.06 / Эксперт назвал серьезным ударом для Хафтара потерю аэропорта Триполи

17.04 / Гордон: Если на Пасху народ ломанется в церковь, мы и к осени из карантина не выйдем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска