Россия: принуждение к карантину

16.06.2020, 17:42, Разное

В РФ сумма штрафов за нарушение карантина достигла почти миллиарда рублей.

В РФ с начала эпидемии коронавируса за нарушение карантина выписали штрафы на сумму в размере почти миллиард рублей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Апология протеста», который есть в распоряжении «Новой газеты».

С 1 апреля по 8 июня в суды поступило около 400 тысяч дел за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) и чуть более 16 тысяч дел о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). По этим статьям выписали штрафы на сумму 400 миллионов рублей и 246 миллионов рублей соответственно.

Половина всех протоколов составили в одиннадцати регионах, больше всего — в Татарстане (55,6 тысячи) и Краснодарском крае (23 тысячи). Отмечается, что с помощью московского приложения «Социальный мониторинг» к 20 мая власти выписали 54 тысячи штрафов на общую сумму более 216 млн рублей.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено 22 уголовных дела (ст. 236 УК), пять из которых из-за побега из больницы.

Ранее журналисты «Важных историй» и «Холода» проанализировали опубликованные тексты и карточки судебных решений и выяснили, что на рассмотрение одного дела судья мог потратить меньше минуты, а тексты решений зачастую дословно копируют друг друга.