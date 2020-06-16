 

Россия: принуждение к карантину

16.06.2020, 17:42, Разное

В РФ сумма штрафов за нарушение карантина достигла почти миллиарда рублей.

В РФ с начала эпидемии коронавируса за нарушение карантина  выписали штрафы на сумму в размере почти миллиард рублей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Апология протеста», который есть в распоряжении «Новой газеты».

С 1 апреля по 8 июня в суды поступило около 400 тысяч дел за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) и чуть более 16 тысяч дел о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). По этим статьям выписали штрафы на сумму 400 миллионов рублей и 246 миллионов рублей соответственно.

Половина всех протоколов составили в одиннадцати регионах, больше всего — в Татарстане (55,6 тысячи) и Краснодарском крае (23 тысячи). Отмечается, что с помощью московского приложения «Социальный мониторинг» к 20 мая власти выписали 54 тысячи штрафов на общую сумму более 216 млн рублей.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено 22 уголовных дела (ст.  236 УК), пять из которых из-за побега из больницы.

Ранее журналисты «Важных историй» и «Холода» проанализировали опубликованные тексты и карточки судебных решений и выяснили, что на рассмотрение одного дела судья мог потратить меньше минуты, а тексты решений зачастую дословно копируют друг друга.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Боевой пасхальный уикенд в Андерлехте

27.04 / Жителям Петербурга в майские праздники разрешили поехать на дачу без остановок по пути

24.04 / Коронабизнес

06.06 / О сюжете об «Отрядах Путина», сжигающих коронавирус в ведре…

29.04 / «Вам Путин обещал — пусть Путин лично и выдает»

08.05 / В Петербурге обрушение строительных лесов унесло человеческую жизнь

30.05 / Валерия обвинила «дебильную аудиторию» в появлении глупого контента

10.04 / Мнение: Коротко по Сирии. 09.04.2020

24.04 / Мнение: Преступление без срока давности

30.04 / Ubisoft опубликовала кинематографичный трейлер Assassin`s Creed Valhalla

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска