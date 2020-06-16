Пять человек, включая полицейского и росгвардейца, погибли в перестрелке в Назрани: члены клана не поделили землю

16.06.2020, 17:40, Новости дня

Пять человек погибли в результате перестрелки в ингушском городе Назрани на юге России, сообщает “Кавказ.Реалии”

В перестрелке погибли участковый отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов, его двоюродный брат – водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии и двое гражданских. Позже в больнице скончался еще один человек, там находятся еще двое участников конфликта с серьезными ранениями.

Трое из четверых погибших – полицейский, сотрудник Росгвардии и один гражданский – родственники из клана Медовых. Они есть и среди семерых человек, которые получили ранения.

Всего в конфликте в Ингушетии участвовали до 15 человек, из которых семеро подрались. Оружие, по данным следователей, применили двое.

По некоторым данным, перестрелка произошла после ссоры между родственниками из-за земельного участка. В Нацгвардии подтвердили гибель своего сотрудника во время “конфликта на бытовой почве”. Источники “Интерфакса” сообщили, что длившийся несколько дней конфликт спровоцировал участковый полиции Медов: он ударил ножом оппонента, после чего его противники открыли стрельбу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц” (пункты “а ” и “ж” части 2 статьи 105 УК).