Священник, которому РПЦ запретила служить, занял женский монастырь на Урале и привлек к охране казаков

16.06.2020, 17:40, Новости дня

В Свердловской области скандально известный схиигумен Сергий (Романов), который проклинал тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса, занял Среднеуральский женский монастырь и выставил для охраны казаков, сообщает 66.ru.

В Екатеринбургской епархии РПЦ признали, что монастырь вышел из под контроля. Схиигумен, по их данным, самостоятельно отстранил от управления игуменью Варвару – “главное должностное духовное лицо в женском монастыре”, которую назначили решением Священого Синода в 2005 году.

“На днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители”, – сообщили в епархии. На вопрос о том, как они собираются урегулировать конфликт, в епархии не ответили.

Священник Георгий Викторов, который был назначен РПЦ в монастырь, не смог в него попасть. Вышедшие на встречу к нему верующие дали понять, что “не настроены слушать чужие распоряжения”, поэтому он не стал заходить на территорию.

В монастыре, по данным очевидцев, сейчас организовали круглосуточное дежурство – на территорию не пускают ни руководство Екатеринбургской епархии, ни журналистов, только паломников. К охране монастыря привлекли казаков.

По данным URA.RU, среди казаков есть те, кто участвовал в противостоянии с любителями автогонок на озере Балтым, а также члены Союза добровольцев Донбасса, принимавших участие в боевых действиях в так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Их там более десятка человек и главная их задача – не допустить провокаций.

“Нас много не бывает, но и мало не покажется”, – цитирует издание одного из них. Другой казак сказал, что ситуация вокруг монастыря сложная, но благодаря им “обитель продолжает жить обычной жизнью”: идут службы, приезжают паломники.

Соратники Сергия говорят, что опасаются “внешнего управления” – замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника и “провокаций”. Монастырь, по их словам, строился на пожертвования, а епархия в этом не помогала.

Сам отец Сергий ранее заявил, что покинет монастырь только поневоле. “Вам придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией”, — сказал он, обращаясь к митрополиту Кириллу.

Схиигумен в разгар эпидемии коронавируса проклял всех тех, кто закрывает храмы из-за COVID-19, а во время проповеди призвал прихожан “выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку, пока не настал голод”. Центр по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области нашел в этой речи Сергия признаки возбуждения ненависти либо вражды.

В конце мая Екатеринбургская епархия запретила ​схиигумену Сергию служить. Ему было запрещено проводить общественные и частные богослужения, принимать исповедь, носить наперсный крест священнослужителя. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил схиигумена Сергия лишь на службу в церкви “безмолвием, затвором и молитвой”.

15 июня на Епархиальном суде он выступил с речью, не стал отвечать на вопросы судей и покинул заседание. Рассмотрение дела о лишении его священного сана отложено.

“Новая газета” называла Сергия духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской.