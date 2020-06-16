 

Житель Ульяновска попытался съесть сердце убитой им знакомой

16.06.2020, 17:30, Новости дня

Дело в отношении жителя Ульяновска, который обвиняется в убийстве знакомой и попытке употребить в пищу часть ее органов, направлено в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Ульяновска, совершившего убийство», – сообщается на сайте ведомства.

Так как мужчина страдает психическим расстройством, то причины своего поступка он объяснить не смог.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении нападавшего направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера», – уточняется в сообщении.

По данным следствия, утром 4 декабря 2019 года в поселке Дачный города Ульяновска нападавший ударил 45-летнюю женщину ножом в шею, от которого она скончалась на месте.

После злодеяния мужчина отрезал женщине грудь и попытался вырезать сердце, чтобы съесть его, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина познакомился с потерпевшей в Заволжском районе Ульяновска 1 декабря, после чего несколько дней распивал с ней алкоголь у себя дома.

После происшествия, он спрятал тело погибшей в подполе кухни, сам с места преступления скрылся, однако был задержан следователями Следственного комитета и сотрудниками УМВД. 



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