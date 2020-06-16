Появилось видео смертельной аварии с грузовиком на трассе в Челябинской области

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16.06.2020, 17:30, Новости дня

В Сети опубликовали видео столкновения грузовика с пятью автомобилями на трассе в Челябинской области, в результате которого погибли два человека.

Авария произошла около 13.20 (11.20 мск) на трассе М-5 «Урал» на территории Катав-Ивановского района, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, передает РИА «Новости».

Видеозапись опубликовал телеканал НТВ в своем Twitter.

Момент смертельной аварии на трассе в Челябинской области, где грузовик из-за отказавших тормозов на полном ходу смял несколько легковушек. Два человека погибли, семеро пострадали, движение по проезжей части перекрыто pic.twitter.com/JOVKBsIzX3

— НТВ (@ntvru) June 16, 2020

«Грузовой автомобиль под управлением водителя 1984 года рождения, по предварительной информации, со слов водителя, из-за отказа тормозной системы совершил столкновение с движущимися попутно пятью автомобилями «Лада Гранта», ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero и грузовым автомобилем «Сино», – отмечается в сообщении УГИБДД.

По предварительной информации, в аварии погибли два человека, семеро получили ранения.

Ранее во вторник сообщалось, что под Курганом двое пьяных водителей устроили ДТП с семью погибшими.



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