Китайский ученый Ян Чжаньцю рассказал об опасности обнаруженного в Пекине вируса

16.06.2020, 17:30, Разное

Обнаруженный недавно в Пекине вирус отличается от выявленного в прошлом году в Ухане. Китайский ученый Ян Чжаньцю рассказал, что данный вирус является более заразным.

Активность зафиксированного на рынке “Синьфади” в Пекине вируса способна усиливаться или становится слабее под влиянием климата и различных погодных условий. Интенсивность передачи инфекции должна затормозиться в связи с наличием высокой температуры.

Как информирует “Слово и Дело”, эволюционируя инфективность вируса либо ослабевает, либо усиливается, однако вирусолог все же считает SARS-CoV-2 более заразным и опасным для организма человека. Данный вирус был выявлен в столице КНР на одной из разделочных досок, предназначенных для экспортированного лосося всего несколько дней назад. В связи с обнаружением коронавируса SARS-CoV-2 власти страны настаивают на проведении тщательного эпидемиологического расследования.