 

Американские индексы растут в ожидании оптимистичных данных по торговле

16.06.2020, 17:18, Новости дня

Американские биржевые индексы во вторник начали расти в связи с надеждами на то, что агрессивные меры стимулирования помогут восстановить экономику после пандемии.

Оптимизм инвесторам внушает и доклад Министерства торговли, который, как ожидается, отразит рекордный рост розничных продаж в мае. Однако даже с учетом этого роста показатели еще не полностью восстановились после исторических потерь в марте и апреле.

Фьючерсы укрепились после того, как стало известно, что администрация Трампа готовит предложение по укреплению инфраструктуры объемом почти 1 триллион долларов. Накануне Федрезерв анонсировал детали программы финансовой помощи пострадавшим от пандемии компаниям.

Инвесторы будут внимательно следить за трансляцией двухдневного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Ключевой индекс S&P 500 сейчас всего на 9 процентов отстает от исторического максимума, зафиксированного четыре месяца назад. На прошлой неделе он подобрался к рекордному показателю на 5 процентов.

Фьючерсы e-mini Dow в преддверии открытия торгов во вторник выросли на 426 пунктов или 1,65 процента, S&P 500 – на 35,75 пункта или 1,16 процента, а Nasdaq – на 106,5 пункта или 1,09 процента.

Выросла стоимость акций в промышленном, финансовом и энергетическом секторах.

Рост демонстрируют и компании, связанные с туристическим сектором: акции Delta Air, United Airlines, Carnival, Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Cruises прибавили от 8 до 10 процентов.



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